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Зеленский сравнил зарплаты в Украине и Польше и сделал неожиданный вывод

20 мая, 16:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Заробитчанам приходится оплачивать дорогое жилье, говорит глава государства

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Зарплата во многих городах Украины приближается к зарплатам, которые наши трудовые мигранты получают в Польше.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной двум годам его президентства.

Глава государства согласился, что связанные с коронавирусом карантины и локдауны отрицательно сказались на экономике и трудоустройстве украинцев.

"Относительно ущерба для работы (в Украине. – Ред.). Смотрите, COVID-19, действительно, убивает малый и средний бизнес. Все, что мы можем сделать, все, что они себе могут позволить, это уменьшение нагрузки на людей и оказывать людям ту или иную поддержку", – напомнил Зеленский.

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"Но если вы посмотрите на среднюю зарплату украинцев в Польше и сравните ее со средней зарплатой во многих городах Украины, она очень сильно приближается к той сумме, которую люди зарабатывают в Польше. Ведь они там снимают жилье (оно там намного дороже) и платят за коммунальные гораздо дороже", – добавил Зеленский.

Напомним, прогнозы экономистов на второй квартал 2021 свидетельствуют, что средняя зарплата в Украине к концу июня останется на нынешнем уровне – около 12,5 тыс. гривен. А если рост и будет, то незначительный – до 13-13,5 тыс. гривен.

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Сайт "Сегодня" также разбирался, сможет ли Украина догнать Польшу и Словакию по размеру зарплат.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

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