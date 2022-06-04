В Украине повысили некоторые выплаты на детей — кто теперь будет получать больше

К детям, которые пострадали из-за боевых действий, может применяться личный подход / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине повысили выплаты на детей по пяти видам категорий. Максимальная сумма пособия составляет 5236 грн.

Об этом сообщили сообщили в Министерстве социальной политики,

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Так, в 2022 году увеличили:

помощь на детей с тяжелыми заболеваниями (с 1934 грн до 4200 грн (на детей до 6 лет) и до 5236 грн (на детей от 6 до 18 лет);

надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А (до 4200 грн (на детей до 6 лет) и до 5236 грн (на детей от 6 до 18 лет);

уровень обеспечения прожиточного минимума при назначении помощи малоимущим семьям для трудоспособных лиц (с 868,35 грн до 1116,45 грн);

максимальный размер временной помощи для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно (для детей до 6 лет – до 2100 грн, для детей от 6 до 18 лет – до 2618 грн);

размер пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях (с 1700 до 2100 грн).

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире всеукраинского телемарафона также заявила, что к детям, пострадавшим из-за боевых действий, в частности ставших сиротами, может применяться личный подход.

Украинским переселенцам отменят выплаты

Начиная с мая денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться обратно в свои дома. В связи с этим именно в мае некоторым внутренне перемещенным лицам уже отменили выплаты.

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"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, к работе, за что мы их благодарим. Таким людям выплаты будут прекращаться уже с мая", – сообщила Лазебная.

Она отметила, что выплаты продолжат получать те граждане, у которых разрушены или повреждены дома.

Напомним, что некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий при исполнении своих служебных обязанностей. Согласно законопроекту №7353, на такую поддержку могут рассчитывать служащие, журналисты или работники объектов критической инфраструктуры, получившие инвалидность.

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