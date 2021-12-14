В Украине подорожают квартиры: что будет с ценами на жилье в 2022 году

Сколько стоят квартиры в польской столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году в Украине на 10-15% может возрасти стоимость жилья на первичном рынке. Наибольшие колебания возможны в период с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Такое мнение высказал учредитель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

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Что с ценами?

"В 2022 году более 60-65% спроса на первичном рынке будет сосредоточено на 1,2-комнатных квартирах площадью до 60 м2 именно в объектах классов комфорт и комфорт+, которым присуще высокое качество строительства, а также предусмотрено создание полноценного инфраструктурного комплекса", – рассказал Михаил Подвысоцкий.

По его словам, цены на недвижимость на первичном рынке зависят от эффективности законодательных изменений в сфере градостроительства, гарантирующих покупателям безопасное приобретение жилья и от темпов развития ипотечного кредитования.

Таким образом, для того чтобы существенно увеличить спрос на новостройки, нужно, чтобы доля заключенных ипотечных сделок составляла 25-30%. А по итогам 9 месяцев 2021 года всего около 0,5% ипотечных сделок на рынке жилья пришлось на первичный рынок, а по программе "Доступная ипотека" чуть больше 20%.

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"Развитие ипотеки и законодательное регулирование первичного рынка – связанные между собой процессы. Ведь речь идет не только о доступности ипотеки для граждан, но и о том, чтобы ипотека заработала на "безопасном" первичном рынке. По оптимистическому сценарию, в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке может составить 40-50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум", – подчеркнул Подвысоцкий.

Что будет с рынком?

Подвысоцкий заявил, что на первичном рынке в ближайшие 3-5 лет следует ожидать существенных изменений в работе застройщиков. Изменится не только качество жилых комплексов, но и бизнес процессы в девелоперских компаниях.

По его словам, в настоящее время в Киеве только 20% застройщиков работают по новым мировым стандартам. А современные девелоперы для реализации проектов все чаще используют собственные инвестиции, составляющие до 60% от себестоимости проекта.

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"Такие средства позволяют строить без оглядки на состояние спроса, не зависеть от форсмажорных обстоятельств, которыми, например, в 2020-2021 годах были пандемические ограничения", – рассказал Михаил Подвысоцкий.

Повлиять на развитие первичного рынка жилья может и создание жилых массивов по принципу "нового города". Таких где есть все, для комфортной жизни жителей: школы, магазины, спортклубы и прочее. А именно такие проекты, по мнению Подвысоцкого, и будут строить с использованием самых современных технологий.

"В новых масштабных проектах окружающая среда станет доминантой, а жилые дома и надлежащая инфраструктура для максимально комфортной жизни (это и вместительные детские сады, школы, спортивные, прогулочные зоны, паркинги) будут органически "вплетены" в природную среду", – подчеркнул он.

Стоить такие объекты дороже, чем обычные комфорт-класса. Себестоимость больше на 30-35%, а к 2025-2027 годам в Киеве доля таких проектов может достичь 25-30% от всего предложения на первичном рынке жилья.

"При благоприятных условиях, в ближайшие 5 лет доля масштабных проектов будет составлять около ⅓ от всего возводимого жилья", – подытожил Подвысоцкий.

Украинцы сдают недвижимость

По данным опроса OLX, около 67% украинцев сдают в аренду разнообразную недвижимость от квартир до технических помещений.

Также опрос выяснил, что 9% арендодателей считают, что каждый арендатор есть проблемным.

Основным доходом сдача недвижимости в аренду стала только у 29% опрашиваемых. Остальные 71% заявили, что она выступает только финансовой поддержкой.

Ранее мы сообщали, что в канун новогодних праздников арендодатели увеличили количество жилых объектов под сдачу посуточно, так как украинцы уже активно ищут квартиры и дома в Закарпатье для отдыха.

Напомним, что пентхаус, расположенный в исторической части Печерского района центра Киева, оказался самой дорогой квартирой в Украине.