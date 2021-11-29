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Семь миллионов долларов: самой дорогой квартирой в Украине признали элитный пентхаус (фото)

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 15:55
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Самая дорогая квартира, стоимостью семь миллионов долларов, расположена в центре Киева.
Самая дорогая квартира расположена в исторической части Печерского района
Самая дорогая квартира расположена в исторической части Печерского района / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пентхаус, расположенный в исторической части Печерского района центра Киева оказался самой дорогой квартирой в Украине.

Цена за объект достигает семи миллионов долларов, – сообщает в комментарии для "Сегодня" служба OLX Недвижимость.

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Количество просмотров за месяц – 11 492. При этом количество просмотров за месяц одного объявления в категории "Продажа квартир" (Вторичный рынок) около 10 тысяч. Количество просмотров свидетельствует о том, что данный объект потенциально интересен украинцам.

Самый дорогой пентхаус в Украине стоит 7 миллионов долларов
Самый дорогой пентхаус в Украине стоит 7 миллионов долларов / Фото: olx.ua

В основном на стоимость объекта влияет его месторасположение (город, район), инфраструктура, тип дома и характеристики квартиры.

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Да, вышеупомянутый пентхаус находится в одном из самых престижных жилых комплексов в центре столицы. Дизайнерский ремонт выполнен по индивидуальному заказу, а общая площадь двухуровневой квартиры – 447 м² с 5 спальнями и 8 санузлами.

Также жилье оборудовано системой "Умный дом", имеет 3 уровня охраны, отдельную серверную, спа-зону, собственную автономную котельную и систему очистки воды. Для сравнения, средняя цена за квартиру с подобными характеристиками (400-500 м² в Печерском районе столицы и количеством комнат 5+) составляет $2,2 млн, что в три раза меньше самого дорогого предложения на сайте.

По данным OLX Недвижимость, за стоимость одной дорогой квартиры можно приобрести несколько многокомнатных квартир в Киеве на вторичном или первичном рынке.

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Класс

Количество комнат

Цена в $ *

≈ количество квартир по эквивалентной стоимости

Новостройки

Бизнес

4+

310 000

22

Комфорт

4+

137 138

51

Эконом

4+

127 131

55

Элит

4+

660 000

11

Тип дома

Количество комнат

Цена в $ *

Вторичное жилье

Жилищный фонд от 2011 г.

3

239 500

29

Жилищный фонд 2001-2010 гг.

3

170 500

41

Совмин

3

144 500

48

Сталинка

3

185 000

38

Царский дом

3

215 000

32

Цены на недвижимость до конца 2021 года

Украинский рынок характеризуется стабильным ростом цен на недвижимость. Однако, по словам экспертов, рост ненадолго прекратится в декабре, так как именно в то время уменьшается спрос.

Как правило, перед Новым годом украинцы реже покупают квартиры, так что застройщики и владельцы жилья не поднимают цены в данный период.

Журналисты "Сегодня" также узнавали, как сэкономить до 2,2 млн грн на покупке дома , а также почему украинцы перестали покупать собственное жилье . Действительно ли пандемия так сильно ударила по карманам народа?

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29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,59
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
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