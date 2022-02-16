В Украине подорожало мясо: сколько стоит 1 кг свинины, говядины и курятины

Цены на мясо в Украине: что изменилось / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2022 года началось подорожание мяса. Так, цены на охлажденную свинину в январе были в среднем на 7,7% выше, чем год назад, при этом говядина подорожала на 31%, а куриная тушка и филе – на 28% и 30,5% соответственно.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

Реклама

Как еще виды мяса подорожали:

говядина – на 31% (195,6 грн/кг)

куриная тушка – на 28% (73,5 грн/кг)

куриное филе – на 30% (122,65 грн/кг)

стейк и свиная корейка – на 10-11% (151 и 164 грн/кг);

тазобедренная часть и ошеек – на 3,5% (116,5 и 147,9 грн/кг).

Аналитики отмечают, что свинина подорожала из-за глобальных инфляционных процессов и повышения цены на живца в начале 2022 года.

Так, цена закупки живых животных в январе 2022 года была в среднем на уровне 47 грн/кг. При этом такой уровень не покрывает затраты из-за стремительного подорожания энергоносителей и дальнейшего роста стоимости кормов. А значит, производители свинины продолжают работать на грани рентабельности или даже в убыток.

Реклама

Что с остальными продуктами?

В первый месяц 2022 года в Украине стремительно дорожали крупы. К примеру, за один килограмм гречки сейчас просят чуть больше 50 гривен. По сравнению с декабрем 2021 года рис, пшено и гречка прибавили в цене по 3-4 грн:

пшено – 21,67 грн/кг;

рис длинный – 41,90 грн/кг;

рис круглый – 35,20 грн/кг;

гречка – 50,85 грн/кг.

Дешевле только пропаренный рис: от 35,68 грн до 35,23 грн.

Ранее мы рассказывали, что украинцы в скором времени могут столкнуться с дефицитом популярного продукта, и объясняли, почему так происходит.