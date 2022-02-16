В Україні подорожчало м'ясо: скільки коштує 1 кг свинини, яловичини та курятини

Ціни на м'ясо в Україні: що змінилося / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні з початком 2022 року розпочалося подорожчання м'яса. Так, ціни на охолоджену свинину в січні були в середньому на 7,7% вище, ніж рік тому, при цьому яловичина подорожчала на 31%, а куряча тушка та філе – на 28% та 30,5% відповідно.

Про це свідчать дані Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

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Як ще види м'яса подорожчали:

яловичина – на 31% (195,6 грн/кг);

куряча тушка – на 28% (73,5 грн/кг);

куряче філе – на 30% (122,65 грн/кг);

стейк та свиняча корейка – на 10-11% (151 та 164 грн/кг);

тазостегнова частина та нашийок – на 3,5% (116,5 та 147,9 грн/кг).

Аналітики зазначають, що свинина подорожчала через заглобальні інфляційні процеси та підвищення цін на живця на початку 2022 року.

Так, ціна закупівлі живих тварин у січні 2022 року була у середньому на рівні 47 грн/кг. При цьому такий рівень не покриває стрімкого подорожчання енергоносіїв та подальшого зростання вартості кормових інгредієнтів.

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Отже, виробники свинини продовжують працювати на межі рентабельності або навіть у збиток.

Що з рештою продуктів?

Першого місяця 2022 року в Україні стрімко дорожчали крупи. Наприклад, за один кілограм гречки зараз просять трохи більше ніж 50 гривень. Порівняно з груднем 2021 року, рис, пшоно та гречка додали в ціні на 3-4 грн.

пшоно – 21,67 грн/кг;

рис довгий – 41,90 грн/кг;

рис круглий – 35,20 грн/кг;

гречка – 50,85 грн/кг.

Дешевше тільки пропарений рис: 35,68 грн. 35,23 грн.

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Раніше ми розповідали, що українці незабаром можуть зіткнутися з дефіцитом популярного продукту та пояснювали чому так відбувається.