В Украине нашли замену доллару и евро: чего ждать украинцам в ближайшее время

Украинцам готовят достойную замену иностранным валютам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украину ждут кардинальные изменения в финансовой сфере. Доллару и евро уже нашли достойную замену.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает Today.ua.

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По его словам, гривня начнет вытеснять с рынка иностранные валюты, в частности, такие, как доллар и евро. Связано это в первую очередь с поднятием сразу в два с половиной раза учетной ставки со стороны Нацбанка. А ориентируясь на это, банки сумеют поднять проценты по депозитам.

Это в свою очередь сделает гривневые вклады популярнее депозитов в иностранной валюте, поскольку их доходность будет высокой. Конечно, доллар и евро никуда не исчезнут, но их востребованность значительно снизится, а доверие к гривне будет наоборот расти.

Кокуренция банков

Вдобавок к сказанному, конкуренция будет заставлять банки привлекать все больше и больше вкладчиков путем поднятия ставок по депозитам, что в свою очередь заставит украинцев держать свои сбережения в гривне.

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"Переориентация граждан на сбережения в гривне и сохранение возможности НБУ удерживать курсовую стабильность позволит Центробанку контролировать темпы роста цен", – сказал Сергей Николайчук.

Что будет с долларом на этой неделе?

В Украине в ближайшую неделю, с 6 по 12 июня, курс продажи доллара США будет колебаться в рамках 29,35-35 гривен. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орыщак.

По его словам, есть несколько новостей, которые позволят курсу стабилизироваться в начале июня.

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Во-первых – это разрешение со стороны НБУ продавать валюту по любому курсу. Во-вторых, состоялось небывалое повышение учетной ставки финансового регулятора страны с 10% до 25%.

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