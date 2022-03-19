В Украине могут взлететь цены на продукты – что подорожает в первую очередь

Что будет с ценами на некоторые товары / Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana, Коллаж: Сегодня
На период действия военного положения в Украине Кабмин поручил областным военным администрациям установить контроль за розничными ценами на некоторые товары. В список в основном вошли социально важные продукты.
Постановлением №311 правительство поручило отменить предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки и торговой наценки в 10% для некоторых товаров.
Что изменилось?
Предельный уровень надбавки и торговой наценки в 10% отменили для следующих товаров:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- вермишель из пшеничной муки высшего сорта;
- сливочное масло жирностью 72,5%.
Однако в постановлении говорится, что декларировать изменение цен указанных товаров нужно и в дальнейшем.
В то же время, ограничение наценки до 10% осталось для следующих товаров:
- мука пшеничная высшего сорта;
- молоко пастеризованное жирностью 2,5%;
- хлеб ржано-пшеничный и батон;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная, четверть куриной тушки);
- масло подсолнечное рафинированное.
Такие ограничения будут продолжаться до 30 апреля 2022 года.
Горючее в Украине подешевело
"Сегодня" уже писали, что розничные сети АЗС в Украине существенно снизили цены на бензин и дизельное горючее 19 марта.
К примеру, на заправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л, а цены на дизельное горючее упали на 7,85 грн/л – до 37,05 грн/л.
Это произошло благодаря тому, что правительство предприняло определенные шаги, в частности:
- снижение ставки НДС с 20% до 7%;
- разрешение на продажу топлива Евро 3 и Евро 4, качество которых несколько ниже разрешенных ранее видов.
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