В Украине могут взлететь цены на продукты – что подорожает в первую очередь

Что будет с ценами на некоторые товары / Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana, Коллаж: Сегодня

На период действия военного положения в Украине Кабмин поручил областным военным администрациям установить контроль за розничными ценами на некоторые товары. В список в основном вошли социально важные продукты.

Постановлением №311 правительство поручило отменить предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки и торговой наценки в 10% для некоторых товаров.

Реклама

Что изменилось?

Предельный уровень надбавки и торговой наценки в 10% отменили для следующих товаров:

крупа гречневая;

сахар-песок;

вермишель из пшеничной муки высшего сорта;

сливочное масло жирностью 72,5%.

Однако в постановлении говорится, что декларировать изменение цен указанных товаров нужно и в дальнейшем.

В то же время, ограничение наценки до 10% осталось для следующих товаров:

Реклама

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное жирностью 2,5%;

хлеб ржано-пшеничный и батон;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная, четверть куриной тушки);

масло подсолнечное рафинированное.

Такие ограничения будут продолжаться до 30 апреля 2022 года.

Горючее в Украине подешевело

"Сегодня" уже писали, что розничные сети АЗС в Украине существенно снизили цены на бензин и дизельное горючее 19 марта.

К примеру, на заправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л, а цены на дизельное горючее упали на 7,85 грн/л – до 37,05 грн/л.

Реклама

Это произошло благодаря тому, что правительство предприняло определенные шаги, в частности:

снижение ставки НДС с 20% до 7%;

разрешение на продажу топлива Евро 3 и Евро 4, качество которых несколько ниже разрешенных ранее видов.

Читайте также о том, как украинцы будут платить по кредитам во время войны, и как санкции в отношении РФ за агрессию против Украины повлияют на цены в Крыму.