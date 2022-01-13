В Украине легализируют рынок такси: когда это произойдет

Власти не планируют фискализировать какую-то еще отрасль, кроме такси / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине собираются фискализировать рынок такси. Соответствующий законопроект вскоре может появиться в парламенте, сейчас он на стадии согласования с Министерством инфраструктуры. .

Об этом рассказал в интервью Українським Новинам председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", – сказал политик.

Он отметил, что на данном этапе власти не планируют фискализировать какую-то еще отрасль, поскольку в стране уже выполнили программу минимум, касательно налогообложений.

"Мы приняли законы, которые ввели РРО, антиоффшорный закон, налог на Google, реформу налоговой ответственности в №1210, налоговый закон №5600, мы убрали все коррупционные льготы. Все. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет. И сконцентрироваться на Налоговой, Таможне, наладить их работу", – сообщил Гетманцев.

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"Налог на Google"

С 1 января в стране ввели НДС на электронные услуги. Из-за этого в стране ожидают рост цен на интернет-сервисы.

Для украинцев подорожали не только услуги рекламы в Google, Facebook и других ресурсах, а выросли и цены на поставки программного обеспечения, предоставление доступа к изображениям, текстам и информации, видеоматериалам и другое.

Налог придется платить физическим лицам-предпринимателям, которые платят НДС, а также юридическим лицам.

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Примечательно, если юрлицо не зарегистрировано, как плательщик НДС, то его не освобождают от уплаты налога на электронные услуги. Но это позволит предоставлять отчетность по упрощенной форме.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличилась на 25% (в сравнении с 2021 годом).

Напомним, что с 1 января, также, вступили в силу новые правила налогообложения, которые предусматривают введение налогов на доходы физических лиц, земельные участки и сделки с недвижимостью.