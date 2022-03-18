В Украине изменятся правила для кредитов и депозитов: чего ждать от нововведений

Зеленский анонсировал серьезные изменения / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На период действия в Украине военного положения лимит суммы гарантирования депозитов будет отменен. Это означает, что в случае банкротства банка его вкладчики получат 100% своих вкладов.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

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Кроме этого, для стимулирования украинской экономики будет введено беспроцентное кредитование бизнеса и сокращено количество лицензий. После инициирования этой процедуры президентом, ее должны поддержать и осуществить Верховная Рада, Нацбанк и Кабмин.

"Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах", – сказал президент.

Кредиты и лицензии для бизнеса

По словам Зеленского, кредиты для бизнеса под 0% будут введены на базе госпрограммы кредитования предпринимателей "5-7-9%".

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Льготы будут действовать до момента отмены в Украине военного положения и еще месяц после этого.

По истечению этого срока будет действовать минимальная ставка в 5%, а общий объем кредита может доходить до 60 млн гривен.

Что касается лицензий, то Кабмин, по словам президента, в ближайшее время примет решение о масштабном сокращении регуляции бизнеса.

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Из 600 видов разрешений и лицензий останутся только 20 обязательных, тех, которые отменить невозможно.

Выдают ли банки кредиты во время войны

Во время военного положения банки самостоятельно принимают решения о введении кредитных каникул и о том, приостанавливать ли выдачу кредитов и рассрочек.

Во всех крупных банках нам заявили, что выдача кредитов сейчас приостановлена. В ПриватБанке также объяснили, что из-за военных действий этот процесс становится физически невозможным.

"Сегодня" также писали, как получить кредитные каникулы в разных банках и рассказывали, кому финучреждение готово пойти на встречу.