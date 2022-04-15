В Украине изменили правила для депозитов – можно ли забрать деньги во время войны

НБУ объяснил новые правила возвращения депозитов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине изменили правила возвращения банковских депозитов и вкладов физическим лицам и ФЛП.

Об изменениях в законодательстве рассказали в Нацбанке.

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Итак, если вы внесли вклад в любом из платежеспособных банков на территории Украины, то он будет возвращен с 100-процентной гарантией во время военного времени.

В сообщении отмечается, что 100% возврат касается и уже начисленных процентов.

"Гарантия будет распространяться на вкладчиков платежеспособных банков. То есть действие закона на вкладчиков банков, уже проходящих стадию ликвидации, не будет распространяться", – отметили в НБУ.

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Однако заметьте, если взнос был сделан в иностранной валюте, то деньги вам вернут в гривне по актуальному курсу Нацбанка, но только в том случае, если банк закрывается.

Эти изменения действуют на период военного положения в Украине, а после его завершения гарантированная сумма по вкладам будет составлять 600 тыс. грн.

НБУ дал рекомендации украинским банкам

Национальный банк обнародовал открытое письмо к финансовым учреждениям, где призвал банки пойти украинцам на определенные уступки.

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Банки просят дать гражданам возможность временно не обслуживать кредиты и вернуть их тогда, когда у людей будут деньги.

Также НБУ постановил, что во время действия военного положения и еще месяц после его отмены, потребители не будут нести ответственность за просрочку кредитных обязательств.

Подробнее о требованиях Национального банка к финучреждению читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что НБУ разрешил украинцам покупать наличную валюту и рассказывали, сколько Нацбанк будет держать замороженным официальный курс доллара.