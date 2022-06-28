В Украине хотят ограничить выплаты зарплат: кого коснется нововведение

Кабмин хочет ограничить выплаты членам Наблюдательных советов государственных компаний во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров намерен на период военного положения ограничить выплаты членам наблюдательных советов и руководству госкомпаний и госбанков до 15 минимальных зарплат исходя из размера минимальных зарплат, установленного на 1 января 2022 года.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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По его информации, накануне соответствующий проект решения был отправлен от Минэкономики на рассмотрение Кабмина.

"Если честно, то считаю это в лучшем случае популизмом, а в худшем – целенаправленным вредом", – отметил Ярослав Железняк в своем сообщении.

Депутат, в частности, считает, что таким образом украинские власти пытаются под видом войны вытеснить независимый менеджмент из госпредприятий и свернуть реформу корпоративного управления.

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Отметим также, что по состоянию на 1 января 2022 года минимальная зарплата составляет в Украине 6,5 тыс. грн.

Коммуналка и военное положение

Власти поддержали законопроекты, согласно которым на период военного положения и некоторое время после его завершения тарифы на коммунальные услуги меняться не будут.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в документах есть определенные механизмы, по которым будут компенсировать расходы и помогут поддержать критическую инфраструктуру.

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