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В российских магазинах появилась необычная колбаса – в чем ее уникальность

Андрей Галицкий, Виталий Чайка
3 мая, 11:01

Водную колбасу продают в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России противостоять западным санкциям будут очень изощренным способом импортозамещения. На полках магазинов в Ростове-на-Дону уже продают колбасу, главным ингредиентом которой является вода.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что в составе колбасы, кроме воды, есть маргарин, подсолнечное масло, пальмовое масло, эмульгатор, соль и ароматизаторы.

Эксклюзивную колбасу россиянам предлагают покупать за 219 рублей (73 грн). Такова стоимость всего 0,5 кг товара.

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Что вообще с ценами на продукты в России

Индекс потребительских цен в стране-агрессора в январе, феврале и марте этого года подрос на 9,99%. С 2022 года среди продовольственных товаров больше всего подорожали:

  • сахар – на 53%;
  • соль – 18%;
  • маргарин – 14%;
  • капуста – 85%;
  • лук – 63%;
  • морковь – 53%.

При этом дорожают и непродовольственные товары. Например, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок – на 20%, мыло – 17%. Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир, оккупанты даже впопыхах вывезли с полуострова семьи работников ФСБ. Также мы писали, что российская элита пытается обменять жилье в Лондоне на Дубай.