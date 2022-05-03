У російських магазинах з'явилася незвичайна ковбаса – у чому її унікальність

Водну ковбасу продають у Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії протистоятимуть західним санкціям дуже витонченим способом імпортозаміщення. На полицях магазинів у Ростові-на-Дону вже продають ковбасу, головним інгредієнтом якої є вода.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що у складі ковбаси, крім води, є маргарин, соняшникова олія, пальмова олія, емульгатор, сіль та ароматизатори.

Ексклюзивну ковбасу росіянам пропонують купувати за 219 рублів (73 грн.). Така вартість лише 0,5 кг товару.

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Що взагалі з цінами на продукти у Росії

Індекс споживчих цін у країні-агресора у січні, лютому та березні цього року зріс на 9,99%. З 2022 року серед продовольчих товарів найбільше подорожчали:

цукор – на 53%;

сіль – 18%;

маргарин – 14%;

капуста – 85%;

цибуля – 63%;

морква – 53%.

При цьому дорожчають непродовольчі товари. Наприклад, на прокладки ціни зросли на 24%, підгузки та пральний порошок – на 20%, мило – 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у тимчасово окупованому Криму різко стартувала продаж квартир, окупанти навіть похапцем вивезли з півострова сім'ї працівників ФСБ. Також ми писали, що російська еліта намагається обміняти житло в Лондоні на Дубай.