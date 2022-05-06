В РФ тотальный дефицит долларов: россияне массово жалуются на Центробанк
6 мая, 12:17
Хотя Центробанку РФ и удалось снизить курс рубля, иностранную валюту нельзя найти нигде
Что происходит с валютой в РФ
/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Около 95 тыс. россиян обратились с жалобами в Центробанк РФ. Несмотря на то, что курс ниже, чем до войны,
валюты нет нигде: ни в обменниках, ни в банках.
Об этом
сообщает Express.co.uk.
Нынешний курс в стране отражен только на бумаге – купить доллар или евро можно только на черном рынке, где стоимость значительно выше.
Напомним, что после начала войны на территории Украины рубль резко упал в цене, россияне стояли в очередях у банкоматов и пунктов обмена валюты, чтобы снять и конвертировать рубли. В ответ центральный банк был вынужден провести экстренные мероприятия с повышением процентной ставки до 20% и ограничением доступа к иностранной валюте.
"Однако такие меры вызвали значительное разочарование среди клиентов банка", – отмечает Express.co.uk.
Ранее один из крупнейших международных банков Wells Fargo
сообщил о том, что реальный курс доллара в России составляет 180 рублей за доллар. Это более чем в три раза выше официальной стоимости валюты в РФ. Сколько стоит доллар на бирже
6 мая в 12:06 по киевскому времени, по
данным Investing, стоимость доллара была 66,58 руб. Заметим, что предыдущее закрытие было на уровне 67 рублей за доллар.
Динамика стоимости доллара / Фото: Investing.com В Украине полностью запретят оборот рубля
В Украине планируют запретить
оборот российского рубля на территории государства, а также его использование для международных переводов и расчетов. В Верховной Раде уже зарегистрировали общий пакет документов, состоящий из трех соответствующих законов.
Основной законопроект — это №7334, он предлагает на период военного положения:
запретить любое использование российского рубля в Украине и для трансграничных переводов и перемещений; принудительно ограничить право собственности на активы в российских рублях (убрать начисление процентов, комиссий и т.п.); вывести из обращения рублевые активы, принадлежащие резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России (этот метод отличается от их конфискации тем, что не требует решения суда); запретить допуск к торгам финансовыми инструментами, номинированными в российских рублях; запретить официальный курс рубля (исключение – возможные репарации); криминализировать незаконные действия с российскими рублями; предоставить НБУ право решать, на какие другие валюты можно распространить такие же ограничения (например, белорусский рубль).
Законопроект №7335 упрощает процедуры изъятия иностранной валюты, выведенной из гражданского оборота в Украине, которая перемещается через таможенную границу, а №7336 устанавливает
уголовную ответственность за нарушение норм, прописанных в предыдущих документах.