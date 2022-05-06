В РФ тотальный дефицит долларов: россияне массово жалуются на Центробанк

Что происходит с валютой в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Около 95 тыс. россиян обратились с жалобами в Центробанк РФ. Несмотря на то, что курс ниже, чем до войны, валюты нет нигде: ни в обменниках, ни в банках.

Об этом сообщает Express.co.uk.

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Нынешний курс в стране отражен только на бумаге – купить доллар или евро можно только на черном рынке, где стоимость значительно выше.

Напомним, что после начала войны на территории Украины рубль резко упал в цене, россияне стояли в очередях у банкоматов и пунктов обмена валюты, чтобы снять и конвертировать рубли. В ответ центральный банк был вынужден провести экстренные мероприятия с повышением процентной ставки до 20% и ограничением доступа к иностранной валюте.

"Однако такие меры вызвали значительное разочарование среди клиентов банка", – отмечает Express.co.uk.

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