В ПриватБанке заработали карты "єПідтримки": как получить "тысячу Зеленского"

Деньги можно потратить только на определенные услуги / Фото: Коллаж: Сегодня
Государственный ПриватБанк с 15 декабря активировал цифровые карты "єПідтримка" на которые украинцы могут получить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Такую карту можно через несколько минут открыть в мобильном банке Приват24. Требуется:
- обновить Приват24 до последней версии;
- зайти во вкладку "Кошелек";
- нажать меню "Добавить";
- выбрать карту "єПідтримка".
Далее нужно подписать заявление на открытие карты и отправить данные в "Дію".
На портале необходимо подать заявление на получение денег, указать номер карты, на которую поступят деньги и дать согласие на обработку персональных данных по закону.
Напомним, что карточка "єПідтримка" будет действовать 4 месяца со дня получения средств. А получатель не может снять эти деньги в банкомате или перевести на другую карту. Их можно потратить только на некоторые услуги.
Что такое "тысяча Зеленского"
О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн .
А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка".
Деньги можно потратить на следующие вещи:
- книги;
- посещение спортивного зала;
- билеты на внутренние рейсы;
- лекарство;
- поход в некоторые рестораны и кафе;
- билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.
Раньше мы рассказывали, как получить деньги за вакцинацию через "Приват24" и через Ощадбанк.
Напомним, что украинцы могут через несколько минут и не выходя из дома оплатить коммуналку, для этого следует зайти на сайт ПриватБанка или в приложение "Приват24".