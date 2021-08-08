В ПриватБанке возникли проблемы с пенсиями – сотрудники не оформляют счета

Пенсионеру не оформили до конца банковский счет, и деньги он получил не на свою карту, а по почте

Пенсионеру придется опять ехать в отделение ПриватБанка, чтобы оформить пенсионный счет / Фото: коллаж "Сегодня"

В Государственном ПриватБанкевозникли проблемы с выплатой пенсий одному из пенсионеров – при оформлении мужчине пообещали, что уже в следующем месяце он получит выплаты на свой банковский счет, но оказалось, что до сих пор его еще даже не оформили.

Об этом сообщается в одном из комментариев на сайте Минфина.

Что произошло?

Пользователь Сети "Vladlana" рассказала, что еще в середине июля одном из отделений ПриватБанка в Житомирской области пенсионер оформил пенсионный счет. Сотрудники его заверили, что вскоре все документы передадут в соответствующее подразделение и он сможет получить на карту пенсию за август.

Но когда пришло время выплат и деньги пришли не на банковскую карту, а на почту, оказалось, что счет в банке так и не оформили до конца.

Комментарий на сайте Минфина о неоткрытом пенсионном счете / Фото: скриншот

Теперь мужчине необходимо получить выплаты по месту жительства, а он находится в другой области и сделать это у него нет возможности. Таким образом, из-за неоформленного счета пенсионер остался без средств к существованию.

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Пенсионеру придется опять ехать в отделение ПриватБанка, выстоять очереди и заново оформить пенсионный счет. Автор комментария поинтересовался, как теперь человеку получить свои деньги.

На отзыв оперативно отреагировали представители Минфина и ПриватБанка – пообещали во всем разобраться.

В комментариях, другие пользователи добавили, что этот банк обрабатывает информацию на открытие пенсионного счета около двух месяцев, так что пенсионеру придется до этого времени получать свои выплаты на почте.

Отметим, что в Украине определены несколько десятков банков, которые наделены полномочиями открывать пенсионные счета для граждан страны.

В 2020 году государственный ПриватБанк возглавил список и стал самым прибыльным с чистым доходом в 25,306 млрд грн. С большим отрывом второе место занял Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Тройку лидеров закрыл еще один государственный банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). После них: ПУМБ (2,634 млрд грн) и ОТП банк (1,734 млрд грн).

Напомним:

за первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк. а по итогам первого полугодия 2021 года члены правления ПриватБанка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн грн. Это в 3,4 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, когда было выплачено 37 млн грн.