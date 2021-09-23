В Ощадбанке отказались выдать соцвыплату на ребенка – украинке посоветовали поискать другое отделение

Прежде чем выдать девушке деньги, ее заставили получить карточку в отделении, к которому она была доставлена

В Чернигове клиентка Ощадбанка пожаловалась на сотрудников государственного банка, которые отказали ей в выдаче социальной выплаты от города за рождение ребёнка. Ей пришлось поехать еще в два отделения банка и лишь в третьем, с трудом, ей выдали деньги.

Об этом она написала на сайте Минфина.

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Девушка обратилась в ближайшее отделение банка, но там ей сказали, что ее карта находится в другом филиале банка. На вопрос, можно ли снять деньги, сотрудники ответили отрицательно, а клиентке посоветовали обратится в два других отделения финучреждения, которые находятся на другом конце города.

"Не стоит забывать, что я пришла за соцвыплатой на ребёнка, соответственно, этот самый ребёнок должен либо "ползти" со мной в эти отделения, либо передан кому-то, кто может посидеть", – обратила внимание девушка.

Но, она все-таки поехала в другие отделения банка. В первом ей, также, отказали в получении денег, а во втором согласились, но менеджер сказала, что ей надо проверить работает ли программа.

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"Разумеется, я уже была "очень счастлива" тому, что мне пришлось бегать по разным отделением, так там ещё программа может не работать. Программа, к счастью, работала, я предъявила паспорт (ID карту), но у меня не было листочка A4 с пропиской", – пишет возмущенная клиентка.

Она предложила показать его через приложение "Дія", на что получила отказ. Пришлось позвать управляющую отделением, чтобы девушке выдали карту. Ей пришлось пообещать, что фото прописки отправит на личный Viber оператора.

"Но самое интересное я выяснила, как получила карту. Оказывается, я могла снять свои деньги со счета ещё в первом отделении, написав заявление и не бегать по всему городу. А я то об этом спрашивала и мне отказали. Разумеется, настроение мое было ужасное", - написала девушка.

Она решила еще раз зайти в первое отделение, где ей отказали в выдаче денег. Оператор своей вины не признала, а заявила, что клиентка что-то не так услышала. Клиентка пообалась и с заведующей, которая кому-то позвонила для уточнения ситуации.

"Звонила кому-то уточнить, могла ли я все-таки получить деньги по заявлению со счета и не бегать за картой. Из телефона я успела услышать "не желательно", а потом она убавила звук. В конечном итоге она сказала, что без карты нельзя и операторы в этом отделении все сделали правильно", – рассказала девушка.

Она ушла из отделения, но все-таки решила выяснить можно ли было получить деньги сразу и не тратить время и нервы. Девушка позвонила на горячую линию, оказалось, что она могла получить деньги без карты по заявлению со счета в любом отделении в пределах области.

"Получается, что ни в одном отделении из трех, что я посетила, нет компетентных сотрудников. Меня погоняли по всему городу, вместо 5 минут, что я рассчитывала потратить, я потратила кучу времени и ещё осталась с ужаснейшим настроением", - подытожила девушка.

/ Фото: скриншот

Что говорят в банке?

Сотрудники банка уже отреагировали на обращение клиентки. Они подтвердили, что деньги можно снять со счета в любом отделении банка в пределах области.

"Однако следует отметить, что это не процедура, которая занимает несколько минут. Клиент пишет соответствующее заявление, потом направляется в электронном виде в бэк-офиса на разбирательство, которое длится, как правило, не менее двух-трех часов, в зависимости от количества заявок", – говорится в сообщении.

По словам представителей банка, из-за долгой процедуры рассмотрения, работники всегда стараются сориентировать в как можно более простом решении. А самый удобный вариант – получить карточку в отделении, к которому она была доставлена.

/ Фото: скриншот

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