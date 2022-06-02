В обменниках опять перемены – что происходит с курсом доллара

Доллар в обменниках развернулся / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара в украинских обменниках развернулся в сторону роста, однако резкого скачка не произошло.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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В четверг, 2 июня, средний курс продажи американской валюты составляет 35,7 грн/долл., а средний курс покупки – 35,4 грн/долл.

Самый низкий курс продаж среди предложений составил 35,6 грн/долл., а самый высокий – 35,8 грн/долл.

Если рассматривать график за неделю, то курс доллара все же сильно снизился, еще 27 мая средняя продажа составила 36,6 грн и с этого момента постепенно пошла на убыль.

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Динамика курса доллара за неделю / Фото: скриншот

Каков в Украине курс доллара?

Аналитик финансовых рынков Иван Угляница рассказал, что в Украине можно насчитать сразу три курса гривни, однако ни один из них не соответствует действительности.

Даже черный рынок не является объективным показателем, поскольку есть сдерживающие его факторы, также там сильно упали объемы операций.

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Рыночный курс можно более или менее рассчитать исходя из уровня падения экономики. По мнению Ивана Угляницы, сейчас реально половина экономики не работает, может, даже больше, так что рыночный курс должен быть около 55-60 грн/долл.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом на черном рынке, и рассказывали, когда Нацбанк будет готов отказаться от фиксированного обменного курса и перейти к плавающему.