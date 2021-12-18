В "Новой почте" сняли все деньги с карты клиента — реакция компании

У клиентки "Новой почты" сняли все деньги с карты / Фото: Коллаж: Сегодня

"Новая почта" сняла у своей клиентки все деньги с карты. Работники компании отмечали, что все платежи были неудачны и деньги не поступили на счет.

Об этом жительница Ровно рассказала на своей странице в Facebook.

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Она уверяла, что пару раз производила оплату, а оператор говорил, что средства на счет не поступили. Однако после очередной попытки оказалось, что денег на карте уже нет, а платеж был успешен еще с первого раза.

"Хотите испортить себе вечер? Оплатите посылку картой на Новая почта. Не получилось с первого платежа, завис терминал? Ничего, давайте еще и еще. А потом бац! Отказ, недостаточно средств. Почему? Ведь платеж был успешно произведен еще в первый раз. При этом с моей карты списаны деньги, но на счет НП не поступили", — пишет Анна.

По ее словам, сотрудники около получаса решали эту ситуацию, пару раз перезагружали программу, но результата не было. Посылку женщине не отдали, объяснив, что работник свои деньги закладывать не будет, и предложили оформить заявку на возврат суммы.

"Как следствие "быстрого и качественного обслуживания", я осталась без денег (2264 грн, на минуточку!), без посылки, без искренних извинений и попыток уладить ситуацию не за мой счет. Вдобавок испорченное настроение и вечернепятничная беготня с детьми, чтобы оформить заявку", — рассказывает Анна.

В "Новой почте" отреагировали на эту жалобу и пообещали как можно скорее исправить ситуацию.

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"Ситуация сейчас под нашим контролем находится. Мы направили запрос коллегам из финансового отдела, чтобы уточнить все детали. Искренне извиняемся за причиненные неудобства, мы будем пытаться все исправить как можно скорее", — написали они под постом.

"Новая почта" меняет тарифы с 1 января

"Новая почта" обновляет тарифы на доставку с 1 января 2022 года и снижает цены.

С нового года появится отдельный тариф на доставку документов в пределах Украины, вместе с конвертом цена такой доставки составляет 40 грн.

Также в компании сообщили, что продолжают действие акционной цены на доставку почтаматами и на 2022 год, до апреля такой вид доставки стоит 35 грн, а с апреля поднимется до 45 грн.

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"Новая почта" запустила также новую услугу вместе с "Нефтегазом", благодаря которой можно легко изменить поставщика газа.

Раньше мы рассказывали, могут ли "Укрпочта" и "Новая почта" отказать вам в отправке через коробку.