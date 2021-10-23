В Минэнерго рассказали, на что готова пойти Россия ради запуска "Северного потока – 2"

Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. Коллаж "Сегодня".

Советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль не исключает, что Европа может одобрить запуск "Северного потока – 2" без сертификации. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"Северный поток – 2"

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", – сказала Елена Зеркаль, отвечая на вопрос о возможности одобрения Европой запуска "Северного потока – 2" без сертификации.

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Советница министра отметила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм. – Ред.), который сейчас мы видим, использован (президентом РФ Владимиром – Ред.) Путиным очень хорошо", – добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд. Зеркаль допустила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры", которые невозможно представить.

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Когда могут запустить "Северный поток – 2"

Напомним, даже готовый трубопровод нельзя эксплуатировать в данный момент, так как ему нужно пройти сертификацию.

Проект должен полностью соответствовать требованиям Третьего энергопакета – документа, который регулирует энергетические отношения в ЕС.

Для этого может потребоваться от четырех месяцев до полугода, говорят эксперты. Однако осталась еще одна зацепка, которая тормозит процесс.

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18 октября "Нафтогаз Украины" также подал заявку на участие в процессе сертификации российского газопровода с целью доказать его опасность и не дать запустить в работу.