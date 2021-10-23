У Міненерго розповіли, на що готова піти Росія заради запуску "Північного потоку – 2"

Росія завжди користується кризовими ситуаціями. Колаж "Сегодня".

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль не виключає, що Європа може схвалити запуск "Північного потоку – 2" без сертифікації. Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Північний потік – 2"

"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, може бути, і ризикне", – сказала Олена Зеркаль, відповідаючи на питання про можливість схвалення Європою запуску "Північного потоку – 2" без сертифікації.

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Радниця міністра зазначила, що наприкінці наступного тижня повинна пройти зустріч лідерів G20. До порядку включено питання подолання енергетичної кризи.

"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм. – Ред.), який зараз ми бачимо, використаний (президентом РФ Володимиром. – Ред.) Путіним дуже добре", – додала представниця Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року "Газпром" заробив більше 10 млрд. Зеркаль допустила, що в другому півріччі російський газовий монополіст заробить "якісь цифри", які неможливо уявити.

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Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

Нагадаємо, навіть готовий трубопровід не можна експлуатувати зараз, оскільки йому потрібно пройти сертифікацію.

Проєкт повинен повністю відповідати вимогам Третього енергопакету – документа, який регулює енергетичні відносини в ЄС.

Для цього може знадобитися від чотирьох місяців до півроку, кажуть експерти. Однак залишилася ще одна зачіпка, яка гальмує процес.

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18 жовтня "Нафтогаз України" також подав заявку на участь в процесі сертифікації російського газопроводу з метою довести його небезпеку і не дати запустити в роботу.