В Кремле о таком даже не мечтали: как РФ может стать причиной уникального явления в мировой истории

Дефолт России будет историческим событием в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Начав кровопролитную войну в Украине Россия оказалась на пороге исторического дефолта. О нем могут объявить уже через месяц.

Об этом пишет издание Reuters.

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Как считают мировые инвесторы, ситуация в России может стать первым случаем в истории, когда страна, у которой продолжает формироваться рынок, будет вынуждена объявить дефолт по облигациям не из-за нехватки средств в государственной казне, а из-за технической невозможности оплачивать долговые обязательства.

"Этот кризис существенно отличается от других кризисов развивающихся рынков, он не связан со способностью или желанием платить, они технически не могут платить", – рассказал журналистам директор по инвестициям компании Capital Group Флавио Карпенцано.

Кроме того, экономику РФ "добивают" международные санкции за войну в Украине, и ответные контрмеры Кремля. Этими действиями власти фактически полностью отсоеденили страну от международных финансовых систем.

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Что будет с мировой экономикой из-за дефолта России

Хотя война России в Украине ускорила инфляцию во многих странах мира, потенциальный дефолт РФ окажет лишь минимальное влияние на мировую экономику, считают в США.

Все потому, что финансовая изоляция России началась еще до возможного дефолта, поэтому экономические процессы в остальном мире существенно не изменятся.

Ранее мы рассказывали, что будет с Россией после дефолта, и писали, как россияне обходят санкции.