Почувствует каждый? Как дефолт РФ повлияет на мировую экономику

Война России в Украине ускорила инфляцию во многих странах мира, а сама Россиия и вовсе оказалась на грани финансового краха. Впрочем, потенциальный дефолт РФ окажет лишь минимальное влияние на мировую экономику, считают в США.
Об этом пишет издание Reuters.
Отмечается, что финансовая изоляция России началась еще до возможного дефолта, поэтому экономические процессы в остальном мире существенно не изменятся.
По словам представительницы Белого дома Карин Жан-Пьер, США будут внимательно следить за ситуацией и продолжают переговоры с мировым финансовым сообществом по поводу ситуации в России.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США решило не продлевать действие генеральной лицензии, временно позволявшей России проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций за войну в Украине.
Это станет серьезным ударом для экономики России, на которую давят западными санкциями и заморозкой активов, размещенных в иностранных банках, и увеличит возможность объявления РФ дефолта.
Что происходит с экономикой РФ
Экономические трудности в России начались задолго до полномасштабного вторжения в Украину, но санкции Запада только усилят эффект от падения экономики.
При этом, как считает известный экономист, профессор Массачусетского технологического университета Дарон Асемогл, Россия все равно выдает себя за сверхдержаву и хочет конкурировать с такими странами, как Германия и Великобритания.
Но проблема в том, что экономический потенциал РФ несоизмеримо меньший.
Ранее мы писали, что санкции за войну против Украины оставили РФ без элементов и сырья для производства разных товаров.
Также мы рассказывали, что в России планируют возобновить производство "Москвичей".