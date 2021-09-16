В Европе рухнула цена на газ

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $771

Биржевая цена на газ в Европе, 16 сентября, после рекордных показателей предыдущего дня, снизилась до 800 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На торгах в четверг стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $771 или €63,2 за МВт⋅ч. Но позже цена выросла до $834 за тысячу кубометров.

Отметим, что еще вчера, 15 сентября, цена газа достигала 970 долларов за тысячу кубометров, но позже стоимость начала снижаться.

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Что будет с газом в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время летней пресс-конференции заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужды населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

Шмыгаль утверждает, что подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику, и энергосистема готова к нему на 90%, в хранилища закачано более 18 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние 10 лет на текущий период.

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