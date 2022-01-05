"В этом виноваты только вы!": как мошенник "проучил" ребенка с матерью и согласился вернуть украденные деньги

Мошенник обманул ребенка, который хотел приобрести телефон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Одессе 11-летний мальчик заказал телефон через Instagram в онлайн-магазине. Однако, уплатив полную стоимость гаджета, свой товар так и не получил. Мама мальчика связалась с мошенником, а тот даже согласился вернуть часть суммы.

Об этом мама мальчика сообщила в Telegram-канале "Х***** Одесса".

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Юлия пишет, что ее сын накопил деньги сам и перед Новым годом хотел приобрести гаджет. Он обратился к онлайн-магазину под названием "ArtFix", который после оформления заказа посылку не отправил, более того, сообщили, что эта страница в Instagram не является официальной.

Мама мальчика написала аферистам, и те ей ответили, что она не научила ребенка не доверять людям в Интернете. Во время переписки мошенники согласились вернуть часть суммы.

/ Фото: скриншот

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/ Фото: скриншот

В общем, мошеннических схем существует немало. Самая простая из них — это ловушка с подпиской, когда вы деньги прислали, а товар не получили, да еще и продавец страницу в соцсети либо удалил, либо вас заблокировал.

Еще одним из самых распространенных способов обмана являются фишинговые сайты. Мошенники создают копии популярных маркетплейсов или даже онлайн-банкингов, тем самым вводят в заблуждение невнимательных украинцев.

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Также злоумышленники могут писать в соцсетях или отправлять SMS сообщения о якобы выигрыше ценного приза. Может прийти сообщение о том, что вы стали призером розыгрыша или победителем конкурса, а приз можно получить сразу, но нужно только оплатить небольшую комиссию за доставку.

Сумма оплаты в основном указывается незначительная. Однако после ее перевода так называемые представители компаний и организаций мгновенно исчезают.

Как защитить себя от мошенничества?

На все эти мошеннические схемы действуют общие советы:

звонить в компанию по любым уточнениям, посещать организацию (если это благотворительное учреждение, например);

переводить средства нуждающимся только через проверенные организации и фонды;

не реагировать на сообщения, если это информация о якобы выигрыше;

проверять продавцов в соцсети, просмотрев отзывы их подписчиков. Есть также особые странички, прислав которым ссылку на тот либо другой магазин, можно выяснить: мошенники они либо нет;

не переходить в мессенджеры, оформлять сделки с использованием доставки, с которой работает сайт, проверять адрес самого сайта.

Эти советы помогут вам уберечь себя от нежелательных потерь.

Мы также рассказывали о мошеннической схеме, где используют интерфейс Приват24 и тем самым "разводят" людей на деньги. По словам тех же преступников, схеме всего пару дней.

Раньше мы писали, как мошенники воруют личные данные украинских заробитчан.