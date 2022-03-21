В "Дії" возобновили популярную услугу – кто может воспользоваться

В "Дії" возобновили популярную услугу / Фото: Getty Images, Министерство цифровой трансформации, Коллаж: Сегодня

Физические лица-предприниматели 1, 2 и 3 групп снова могут платить налоги через приложение "Дію".

По информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в начале вторжения России в Украину услуга временно была недоступна.

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Это связано с отключением всех государственных реестров в Украине для защиты персональных данных граждан от похищения российскими спецслужбами.

По состоянию на 21 марта совместно с налоговиками возобновили работу реестров, с использованием которых можно уплачивать налоги. Соответственно, услугой могут воспользоваться ФЛП в несколько кликов.

Налоги в условиях войны

Граждан Украины и представителей бизнеса призывают по возможности платить коммунальные услуги, кредиты и налоги. Хотя в условиях военного положения от этих платежей избавили ряд ФЛП и юридических лиц.

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Ранее Верховная Рада приняла новую налоговую реформу, которая предполагает поддержку благотворительности, стабилизацию на рынке горючего, а также кредитные каникулы и отмену проверок для бизнеса.

Редакция "Сегодня" также рассказывала, кто может получить 6500 гривен поддержки от государства и почему не отправляется заявка.

В Украине во время войны ввели временный документ, который отражается в государственном приложении и может служить заменой паспорта или карточки налогоплательщика, если эти документы утрачены.