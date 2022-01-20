В аптеках ограничения? Какие лекарства можно купить на "тысячу Зеленского"

"Тысячу Зеленского" можно потратить по-новому / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы получат возможность потратить "тысячу Зеленского" на лекарства уже с 24 января. Правда, так распорядиться "ковидной тысячей" смогут только люди 60 лет и старше.

"Сегодня" получили вопросы от читателей о том, на какие именно лекарства можно потратить деньги, есть ли ограничения и решили проверить в аптеках.

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Нам удалось выяснить, что самим правительством никаких ограничений не предусмотрено. Такой ответ мы получили в самых популярных сетях аптек Украины.

По словам представителей "Аптеки оптовых цен", 1000 за вакцинацию можно израсходовать на любые товары в аптеках, как лекарства, так и другие медтовары, например тонометры.

В аптеке "Доброго дня" подтвердили, что у них нет никаких ограничений, кроме установленной Кабмином даты и возраста.

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"Возможно потратить на любое лекарство, которое есть в наличии в аптеке. Можете приобрести любой товар, который вам нужен, – подтвердили и в "Аптеке 911".

В "Аптеке Низких цен" ответили, что пока не знают никаких подробностей и ждут информацию от правительства.

Как потратить "тысячу Зеленского" на вакцинацию

В пресс-службе онлайн-портала "Дія" объяснили, как будет работать нововведение.

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По данным портала, никаких дополнительных действий совершать не нужно и когда именно вы оформили витуальную карточку "єПідтримка" – не имеет значение.

Главное, это быть 60 лет и старше и иметь в приложении зеленый сертификат вакцинации.

С 24 января нужно прийти в аптеку и расплатится виртуальной картой за выбранное лекарство, тогда банковская система сама проверит ваш возраст и пропустит платеж.

Ранее мы писали, где можно получить пластиковую карту "єПідтримка" и рассказали, кому еще выдадут 1000 за вакцинацию.