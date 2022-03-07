Условия военного времени: как работает общественный транспорт в Украине

Как работает общественный транспорт / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Во время военных действий в Украине жизнь в городах усложнилась. В населенных пунктах, где есть опасность, закрылись некоторые заведения, некоторые работают в особых условиях. Особые осложнения появились с транспортом.
"Сегодня" узнали, как курсирует общественный транспорт в крупнейших городах Украины, когда идет война.
Общественный транспорт в столице
В Киеве на 7 марта наземный транспорт ходит везде, где это возможно с 08:00 до 19:00. В график некоторых автобусных маршрутов внесены изменения. А вот ряд рейсов отменили. Проверить информацию можно здесь.
Не ходят по Киеву и троллейбусы. По постоянным схемам курсируют несколько трамвайных маршрутов:
- №2
- №8К
- №22К
- №29К
- №33А.
Трамвайное сообщение есть и на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь". Движение остальных трамвайных маршрутов отменено.
Киевский метрополитен работает, но тоже есть изменения. Как и наземный транспорт, метро работает до 19:00, а подземные станции круглосуточно служат укрытием. Об особенностях работы метрополитена можно узнать на сайте КГГА. Там предупреждают, что график может изменяться в зависимости от ситуации.
Транспорт во Львове
С 1 марта движение городского электротранспорта, кроме троллейбусного маршрута №29, продолжается с 06:00 до 22:00. Последний рейс с Железнодорожного вокзала отправляется в 22:15.
Во Львовском горсовете отмечают, что в случае воздушной тревоги транспорт останавливается, и пассажиры должны перейти в ближайшее укрытие.
Кроме того, с 6 марта въезд на Главный железнодорожный вокзал закрыли для частного автотранспорта, в том числе для служб такси. Он открыт только для общественного транспорта, спецтранспорта, военных, волонтеров и эвакуационных автобусов.
Ситуация в Харькове
Из-за значительных обстрелов русскими оккупантами в городе парализовано движение. Еще 27 февраля Харьковский городской совет сообщил, что движение всего общественного транспорта в Харькове остановлено из-за боевых действий.
Некоторые станции метрополитена закрыли, но большинство из них работает как укрытие для горожан.
Транспорт в Одессе, Хмельницком, Луцке, Днепре
7 марта в город Одесса вышли 30 трамваев и 35 троллейбусов. Они будут курсировать по всем маршрутам. В "Одессэлектротрансе" сообщают, что транспорт будет работать до 17:00.
В Хмельницком с 7 марта транспорт будет курсировать с 6:30 до 20:30.
В Луцке в этот день работает 46 автобусов и 28 троллейбусов. Проезд по городу в троллейбусах бесплатный, а для удобства пассажирам советуют пользоваться мобильными приложениями "Сити Кард", "Сити Бус Луцк" и "Easy Way".
В Днепре ежедневно выходят около 400 автобусов, 103 троллейбуса, 115 вагонов трамваев, 5 поездов метрополитена. Они ходят до 19:00, интервал их движения увеличили. Произошли изменения в некоторых маршрутах, о них рассказали в горсовете. Девять автобусных маршрутов отменили из-за низкого пассажиропотока.
Всю актуальную информацию по общественному транспорту можно отслеживать на официальных страницах городских и областных администраций. Кроме общественного транспорта в большинстве городов все еще доступны услуги такси или попутные маршруты.
Как сегодня работает "Укрзализныця"
Компания продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к поездам по графику назначает эвакуационные поезда. Эвакуация выходит из Запорожья, Днепра, Кривого Рога и Харькова.
Более подробное расписание мы написали в материале.
Также мы писали, в каких странах ЕС украинцы могут бесплатно путешествовать по железной дороге, и сколько стоит заправить авто в Украине.