Укрзализныця завершит электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко к 2022 году

Теперь в Смелу и Черкассы поезда будут ходить быстрее. Коллаж "Сегодня"

В рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В этом году из госбюджета выделено 72,8 млн грн на начало реализации этого проекта. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, и после экспертизы стартует активная фаза работ. Все работы по электрификации этого почти 40-километрового участка планируем завершить в первом квартале 2022 года", - цитирует пресс-служба и.о. главы правления компании Ивана Юрика.

Он также добавил, что электрификация участка Ковель – Изов – Госграница, Долинская – Николаев, а теперь и Черкассы – им. Т. Шевченко дала старт большой электрификации железнодорожных путей в Украине.

Что это дает

"Все эти проекты призваны уменьшить выбросы в окружающую среду и снизить эксплуатационные расходы. В частности, благодаря электрификации участка Черкассы – им. Т. Шевченко будет значительно улучшено железнодорожное пассажирское сообщение в регионе и разгружены автодороги. Это важный проект для региона и всей Украины", - резюмировал Юрик.

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В настоящее время на участке между Черкассами и станцией им. Т. Шевченко курсируют пригородные поезда, четыре региональных поезда, два поезда, следующие из Киева в Одессу и из Львова в Черкассы, а также грузовые поезда.

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Общая протяженность эксплуатационного участка ст. Черкассы – ст. им. Тараса Шевченко 34 км. Кроме станций им. Тараса Шевченко и Черкассы, на участке также расположены две железнодорожные станции, Смела и Белозерье. Все четыре станции были введены в эксплуатацию в 1876 году.

Напомним, что в последнее время УЗ запустила ряд новых поездов в южном направлении:

Новый состав будет курсировать из Черновцов в Одессу . Первые рейсы состоятся 7 и 9 августа, а 15 августа и до конца лета поезд будет курсировать через день – по нечетным числам. Время в пути составит 15 часов 41 минуту.

. Первые рейсы состоятся 7 и 9 августа, а 15 августа и до конца лета поезд будет курсировать через день – по нечетным числам. Время в пути составит 15 часов 41 минуту. С 6 августа поезд №217/218 совершает ночные рейсы из Киева в Рахов и Одессу, а также в обратном направлении. Отправляться состав будет из столицы по четным числам в 14:28. А в обратном направлении из Рахова – по нечетным числам в 18:20.

из Киева в Рахов и Одессу, а также в обратном направлении. Отправляться состав будет из столицы по четным числам в 14:28. А в обратном направлении из Рахова – по нечетным числам в 18:20. С 4 августа между Львовом и Херсоном начнет курсировать дополнительный поезд № 110/109. Из Львова поезд будет отправляться по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42. В обратном направлении состав будет курсировать по нечетным числам: в 12:40 отправляться из Херсона и прибывать во Львов в 08:38.