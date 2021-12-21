"Укрзализныця" запустила в продажу обновленные ланчбоксы: что предлагают украинцам за 150 грн

Как выглядят ланчбоксы "Укрзализныци" / Фото: Коллаж: Сегодня

В поездах "Укрзализныци" Интерсити+ можно отведать обновленное меню ланчбоксов, разработанных вместе с WOG Cafe и Do&Co.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в мессенджере.

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Обновленный ланчбокс будет стоить 150 грн, а приобрести его можно в самом поезде или при покупке билетов онлайн через чат-бот "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook и на сайте booking.uz.gov.ua.

Отмечается также, что вместе с движением UAnimals "Укрзализниця" разработала веганский вариант меню, вообще не содержащий продуктов животного происхождения.

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"Укрзализныця" запустила обновленные ланчбоксы / Фото: Коллаж: Сегодня

Всего в ассортименте три варианта питания: мясной, детский и веганский ланчбокс, сообщили в компании ранее.

"Укрзализниця" запускает новые функции

15 декабря "Укрзализныця" запустила две новые услуги для пассажиров. Теперь купить билеты можно через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса.

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Вторая функция состоит в том, что приобретенные проездные документы можно добавлять в Apple Wallet и Google Pay. Это необходимо для того, чтобы удобно и быстро предъявить билеты проводнику.

"Сегодня" также рассказывали, как изменятся цены на услуги "Укрзализныци" в 2022 году и писали, что перевозчик запустил функцию кэшбека к новогодним праздникам.