"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы — куда можно выехать 5 марта

Рассказываем о графике эвакуационных поездов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.
Об этом она информирует на своей странице в Facebook.
5 марта ситуация остается относительно стабильной и все поезда должны уехать вовремя. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет прибавлять эвакуационные рейсы при необходимости.
Рейсы по станции Киев
- 10:00 – №715 Дарница – Львов.
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск.
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов.
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск.
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский.
- 15:02 – №55 Киев – Рахов.
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино.
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг.
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий.
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород.
- 18:48 – №67 Киев – Варшава.
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск.
- 19:48 – №95 Киев – Рахов.
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород.
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец.
- 20:21 – №59 Киев – Чоп.
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта.
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье.
- 21:15 – №105 Киев – Одесса.
- 21:22 – №97 Киев – Ковель.
- 22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта.
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы.
- 22:10 – №17 Харьков – Ужгород.
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы.
- 22:37 – №91 Киев – Львов.
- 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород.
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.
- 23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский.
Рейсы по ст. Харьков
- 11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка.
- 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород.
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман.
- 15:09 – №17 Харьков – Ужгород.
- 17:00 – №723 Харьков – Львов.
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр.
- 20:15 – №22 Харьков – Трускавец.
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск.
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса.
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск.
Рейсы по ст. Днепр
- 14:26 – №41 Днепр – Трускавец.
- 16:39 – №6 Запорожье – Рахов.
Рейсы по ст. Запорожье
- 11:07 №006 Рахов – Запорожье.
- 12:20 – №120 Запорожье – Львов.
- 14:45 №005 Запорожье – Рахов.
- 19:47 №072 Запорожье – Киев.
- 20:37 – №068 Запорожье – Львов.
- 21:38 – №038 Запорожье – Киев.
- 22:26 – №068 Львов – Запорожье.
Рейсы по ст. Винница
- 10:23 – №070 Запорожье – Львов.
- 11:30 – №912 Запорожье – Хелм.
- 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев.
- 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский.
- 17:43 – №086 Львов – Запорожье.
- 18:07 – №055 Киев – Рахов.
- 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман.
- 20:50 – №716 Львов – Киев.
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород.
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр.
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец.
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта.
- 23:26 – №059 Киев – Чоп.
- 23:53 №022 Трускавец – Харьков.
А также электричками:
- из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
- из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
- организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Посадка на рейсы "Укрзализныци"
Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.
Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.
Напомним, что правительство подготовило новую программу помощи украинцам, пострадавшим от войны.
Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.