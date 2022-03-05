"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси — куди можна виїхати 5 березня

Розповідаємо про графік евакуаційних потягів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" попри введення воєнного стану працює за графіком та продовжує стабільний рух потягів.

Про це інформує "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Facebook.

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5 березня ситуація відносно залишається стабільною та всі потяги повинні виїхати вчасно. Проте їхній графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того, "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

Рейси по станції Київ

09:00 – №705 Дарниця – Львів.

10:00 – №715 Дарниця – Львів.

12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ.

13:34 – №114/142 Лиман – Львів.

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ.

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський.

15:02 – №55 Київ – Рахів.

17:12 – №13 Київ – Солотвино.

17:42 – №792 Київ – Кременчук.

17:42 – №790 Київ – Кропивницький.

18:30 – №81 Київ – Ужгород.

18:48 – №67 Київ – Варшава.

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ.

19:48 – №95 Київ – Рахів.

20:05 – №29 Київ – Ужгород.

20:12 – №49 Київ – Трускавець.

20:21 – №59 Київ – Чоп.

20:21 – №57 Київ – Ворохта.

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя.

21:15 – №105 Київ – Одеса.

21:22 – №97 Київ – Ковель.

22:03 – №130 Кременчук – Ворохта.

22:03 – №149 Полтава – Чернівці.

22:10 – №17 Харків – Ужгород.

22:22 – №7 Київ – Чернівці.

22:37 – №91 Київ – Львів.

22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород.

23:46 – №771 Київ – Хмельницький.

23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський.

Рейси по ст. Харків

11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка.

12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород.

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман.

15:09 – №17 Харків – Ужгород.

17:00 – №723 Харків – Львів.

19:27 – №795 Харків – Дніпро.

20:15 – №22 Харків – Трускавець.

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ.

21:43 – №7 Харків – Одеса.

22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ.

Рейси по ст. Дніпро

09:27 – №6 Рахів – Запоріжжя.

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець.

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів.

Рейси по ст. Запоріжжя

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя.

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів.

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів.

19:47 – №072 Запоріжжя – Київ.

20:37 – №068 Запоріжжя – Львів.

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ.

22:26 – №068 Львів – Запоріжжя.

Рейси по ст. Вінниця

09:16 – №138 Лиман – Хмельницький.

10:23 – №070 Запоріжжя – Львів.

11:30 – №912 Запоріжжя – Хелм.

16:41 – №772 Хмельницький – Київ.

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський.

17:43 – №086 Львів – Запоріжжя.

18:07 – №055 Київ – Рахів.

19:42 – №138 Хмельницький – Лиман.

20:50 – №716 Львів – Київ.

21:45 – №081 Київ – Ужгород.

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро.

23:17 – №049 Київ – Трускавець.

23:26 – №057 Київ – Ворохта.

23:26 – №059 Київ – Чоп.

23:53 – №022 Трускавець – Харків.

На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Лимана, Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

А також електричками:

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з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;

з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;

організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.

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Нагадаємо, що в уряді підготували нову програму допомоги українцям, які постраждали від війни.

Раніше ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.