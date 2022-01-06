"Укрзализныця" ввела плату за когда-то бесплатную услугу

Популярная услуга станет отныне платной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" ввела плату за печать электронных билетов. Теперь эта услуга стоит 12 грн.
Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.
Он опубликовал фотографию печатного электронного билета.
"Вы знаете, что теперь за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзализныци" нужно платить 12 гривен? Эту услугу ввели в середине декабря", — написал он.
Стоимость формируется на основе двух показателей:
10 грн стоит сама распечатка;
2 грн – НДС.
В "Укрзализныце" подтвердили, что обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины, заплатив 12 грн.
Цены на перевозки с 2022 года
С 2022 года "Укрзализныця" меняет цены на некоторые свои услуги, в том числе, увеличивает размер комиссионного сбора с 22 до 30 гривен. Кроме этого:
- стоимость билетов в среднем вырастет на 3%;
- формирование стоимости билетов будет осуществляться по более гибкой системе – в зависимости от популярности направления;
- уменьшенный размер комиссионного сбора для групповых заказов – для взрослых 50 грн, а для детей – 35 грн.
Раньше мы писали, что "Укрзализныця" запускает новую услугу, а также рассказывали, как вернуть билеты "Укрзализныци" и получить назад свои деньги.