"Укрзалізниця" ввела плату за колись безкоштовну послугу

Популярна послуга стане відтепер платною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запровадила плату за друк електронних квитків. Відтепер ця послуга вартує 12 грн.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook.

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Він опублікував фотографію надрукованого електронного квитка.

"Ви знаєте, що тепер за обмін електронного квитка на паперовий в касах "Укрзалізниці" потрібно платити 12 гривень? Цю послугу запровадили в середині грудня", — написав він.

/ Фото: скріншот

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Вартість формується на основі двох показників:

10 грн коштує сама роздруківка;

2 грн – ПДВ. Реклама

В "Укрзалізниці" підтвердили, що обміняти електронний квиток на паперовий можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України, заплативши 12 грн.

Ціни на перевезення з 2022 року

З 2022 року "Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, зокрема, збільшує розмір комісійного збору з 22 до 30 гривень. Окрім цього:

вартість квитків загалом зросте на 3%;

формування вартості квитків здійснюватиметься за більш гнучкою системою – залежно від популярності напряму;

зменшений розмір комісійного збору для групових замовлень – для дорослих 50 грн, а для дітей – 35 грн.

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" запускає нову послугу, а також розповідали, як повернути квитки "Укрзалізниці" й отримати свої кошти.