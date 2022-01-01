Зупинився найповільніший поїзд України

Курсування найповільнішого дизель-поїзда Черкаси – Умань, який вирушав із Черкас о 7:00 ранку та повертався до обласного центру після 20 вечора, зупинили через поломку.
Про це повідомляє "Укрінформ".
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"На початку весни завершиться електрифікація залізничної колії від Черкас до станції Шевченка, тоді всі потяги увійдуть у нормальний графік руху", – сказав директор департаменту інфраструктури Черкаської ОДА Сергій Чубань.
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На Черкаському залізничному вокзалі підтвердили інформацію про відміну поїзда. Причина скасування – поломка дизель-поїзда. Щойно його відремонтують – маршрут відновлять, зазначає видання.
Дизель-поїзд Умань-Черкаси вважається найповільнішим в Україні. Він їде з Черкас до Умані понад 6 годин. На зворотному шляху поїзд з Умані до Черкас долав відстань 234 кілометри за 7 годин. Дорогою було 35 зупинок.
"Укрзалізниця" змінює ціни на перевезення з 2022 року
З наступного року "Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, у зокрема збільшує розмір комісійного збору. з 22 до 30 гривень, а також:
- вартість квитків у середньому зросте на 3%;
- формування вартості квитків здійснюватиметься за більш гнучкою системою – залежно від популярності напряму;
- зменшено розмір комісійного збору для групових замовлень – для дорослих 50 грн., а для дітей – 35 грн.
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