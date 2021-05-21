"Укрзализныця" продаст шесть магазинов и спортклуб

Компания планирует заработать столько же, сколько недавно заплатила за нарушения. В целом продадут больше сотни непрофильных активов

"Укрзализныця" выставит имущество на аукционы / Фото: Pixabay, Укрзализныця

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ), которая недавно заплатила штраф в 18 млн гривен, готовит к продаже 182 непрофильных актива. 11 из них уже в ближайшее будут выставлены на аукционы "Prozorro.Продажи", это:

6 магазинов;

помещение спортклуба;

4 нежилых помещения.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

От продажи первых 11 помещений "Укрзализныця" планирует получить около 18 млн гривен. Интересно, что это как раз сумма уплаченного компанией штрафа.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил топ-менеджерам "Укрзализныци" увольнениями и посадками – за слишком высокую убыточность компании. По словам Зеленского, УЗ уже много лет находится на грани дефолта. Решить эту проблему можно только полностью сменив руководство компании, считает президент.

17 марта наблюдательный совет "Укрзализныци" убедил Кабинет министров уволить председателя правления компании Владимира Жмака. Топ-менеджер работал на должности чуть более полугода.

Жмак 31 марта подал в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету министров и "Укрзализнице" с требованием признать незаконными решение набсовета УЗ и распоряжение правительства о его увольнении из компании.