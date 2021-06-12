"Укрзализныця" объявила дополнительные поезда из Киева на Западную Украину

Попасть из столицы на Волынь, Закарпатье и Хмельниччину теперь будет проще – с 17 июня поезда начнут ходить чаще

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr

Совсем недавно "Укрзализныця" объявила об 11 новых и дополнительных поездах к морю, а теперь на фоне роста спроса на железнодорожные билеты в западном направлении было объявлено о дополнительных поездах из Киева в Закарпатскую, Волынскую и Хмельницкую области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В частности, дополнительные поезда будут курсировать по таким рейсам:

№243/244 Киев – Рахов : через день из Киева с 17 июня в нечетные числа, а с Рахова с 18 июня по четным;

: через день из Киева с 17 июня в нечетные числа, а с Рахова с 18 июня по четным; №139/140 Киев – Каменец-Подольский : с 17 июня по нечетным числам из Киева, обратно из Каменца-Подольского – с 18 июня по четным числам;

: с 17 июня по нечетным числам из Киева, обратно из Каменца-Подольского – с 18 июня по четным числам; №202/201 Ковель – Киев: отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 8:37, а в обратном направлении отправится 18 июня в 23:10 и прибудет в Ковель в 8:18.

Также, начиная с 11 июня на 34 минуты будет ускорен поезд №357 "Гуцульщина" Киев – Рахов.

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Напомним, что с 1 июля "Укрзализныця" возобновит сообщение Черкасс со Львовом – поезд "Тясмин" будет отправляться с берегов Днепра по нечетным числам, обратно – по четным.

Кроме того, мы сообщали, что с 1 июля "Укрзализныця" продолжит до Чернигова маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск – Киев и № 118/117 Черновцы – Киев.

О чем еще говорили в Украине и мире 11 июня, смотрите в видеосюжете: