"Укрзализныця" назначила поезд между тремя туристическими регионами Украины

"Прикарпатский экспресс" будет ходить шесть дней в неделю, а по четвергам у поезда будет особое расписание

УЗ продолжает назначать поезда / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширение маршрутной сети на лето. Компания запускает "Прикарпатский экспресс", который соединит сразу три туристических региона – Волынь, Галичину и Прикарпатье. Поезд № 807/808 сообщением Ивано-Франковск – Киверцы начнет курсировать с 29 мая.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отправление из Ивано-Франковска – в 15:20, прибытие в Луцк в 23:30 (в 23:50 – до Киверец). В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцев – в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

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Каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов – Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38). А со 2 июня каждую среду поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцев в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).

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Экспресс проходит через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк.

Напомним, также с июня поезда соединят Чернигов и Сумы с курортной Одессой. № 213/214 Сумы – Одесса будет курсировать с 15 июня, №204 / 203 Чернигов (Нежин) – Одесса – с 17 июня.

Кроме того, УЗ уже пустила по Украине новый ежедневный поезд и открыла продажу билетов на международные рейсы, которые ранее отменяла из-за пандемии коронавируса.

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Видео: Halyna Poptsova/Facebook