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По Украине пустят новые поезда для отдыхающих: "Укрзализныця" назначила рейсы на июнь

17 мая, 11:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кроме того, перевозчик продолжил курсирование двух рейсов до конца июня. График движения уже обнародован

Новые поезда УЗ запустит с лета

Новые поезда УЗ запустит с лета / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" (УЗ), которая временно изменила расписание части поездов, также открывает новые рейсы. С июня поезда соединят Чернигов и Сумы с курортной Одессой:

  • № 213/214 Сумы – Одесса будет курсировать с 15 июня по нечетным числам, в обратном направлении – по четным числам с 16 июня;
  • №204 / 203 Чернигов (Нежин) – Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении – по четным числам с 18 июня.
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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Кроме того, продолжено курсирование двух рейсов до 24 июня, это:

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  • № 793/794 из Харькова. Отправляется в 6:51. Обратно из Днепра отправляется в 18:33;
  • № 796/795 из Днепра. Отправляется в 6:23. Из Харькова отправляется в 18:31.

Напомним, ранее УЗ пустила по Украине новый ежедневный поезд, а также открыла продажу билетов на международные рейсы, которые ранее отменяла из-за пандемии коронавируса.

Также смотрите на видео, как поезд Киев – Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка:

Видео: Halyna Poptsova/Facebook
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