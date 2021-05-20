"Укрзализныця" назначила еще один летний поезд в Одессу

УЗ обновляет летнее расписание / Фото: Данил Павлов, Сегодня
"Укрзализныця" (УЗ), которая временно изменила расписание части поездов, объявила об открытии нового рейса по Украине – из Лисичанска в Одессу. Поезд № 269/270 будет курсировать с 3 июня по нечетным числам в Одессу и по четным – обратно. Отправление из Лисичанска – в 17:04, из Одессы – в 19:2; прибытие в Одессу – в 12:10, в Лисичанск – в 15:34.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
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Поезд будет делать остановки на станциях Рубежное, Кременное, Сватово, Купянск-Узловой, Чугуев, Харьков, Люботин, Коломак, Полтава-Южная, Кременчуг, Павлыш, Користовка, Знаменка, Кропивницкий, Новоукраинка, Помошная, Южноукраинск, Вознесенск.
Напомним, также с июня поезда соединят Чернигов и Сумы с курортной Одессой. № 213/214 Сумы – Одесса будет курсировать с 15 июня, №204 / 203 Чернигов (Нежин) – Одесса – с 17 июня.
Также УЗ пустила по Украине новый ежедневный поезд и открыла продажу билетов на международные рейсы, которые ранее отменяла из-за пандемии коронавируса.
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