"Укрзализныця" начала масштабное обновление поездов – что изменится

"Укрзализныця" закупит 80 новых поездов / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 1 октября в системе Prozorro, объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов для обновления парка. В компании это назвали самым масштабным за годы независимости Украины обновлением.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

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Компания в рамках тендера планирует приобрести:

30 электропоездов переменного тока;

30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок;

20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов.

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"Общая сумма закупки – более 31,4 млрд грн. Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах", – говорится в сообщении.

К участию в тендере пригласили ведущих мировых производителей – запросы на коммерческие предложения прислали компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.

Ранее мы сообщали, что АО "Укрзализныця" представила обновление подвижного состава. Презентация новых вагонов прошла на столичном Центральном железнодорожном вокзале.

Напомним, на Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty вагон для активного детского отдыха. Также, ко Дню Независимости Украины, УЗ запустила поезд ГогольTRAIN.