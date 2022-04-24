"Укрпочта" выпустит марку с Путиным, но есть одно условие

Объявил о будущем выпуске марки гендиректор "Укрпочты" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В "Укрпочте" сообщили о возможном выпуске марки с изображением президента России Владимира Путина. Однако есть одно условие — сюжет должен победить на народном голосовании, которое начнется на следующей неделе.
Об этом в интервью Forbes рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
По его словам, на следующей неделе на голосование будет вынесен не только сюжет с изображением Путина, но и другие, например:
- Кремль;
- щенок, обезвреживающий мину;
- посвящение волонтерам;
- рисунок "Доброго вечора, ми з України" и другие.
"На самом деле есть много тем, которые заслуживают того, чтобы появиться на марках "Укрпочты". Какую выберут, такую и выпустим", – сказал Смелянский.
Однако, как убеждает гендиректор учреждения, марка с изображением Путина может принести "Укрпочте" проблемы, а именно — кибератаки на ее интернет-ресурсы.
Очередной бестселлер от "Укрпочты"
"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки "Русский Военный Корабль… ВСЕ" количеством 5 млн экземпляров и один миллион конвертов.
В рамках этого блока представлена первая марка серии: все желающие иметь этот символ истории на память для себя получат такую возможность (но не для отправки) и вторая – которую вы можете присылать друзьям в Украине и за границу, так как она будет тоже иметь украинский и международный номинал.
Тираж марки составит пять миллионов экземпляров, а конверта – один миллион. И, поскольку марка все же бумажная, по словам Смелянского, даже мощные DDоS-атаки со стороны России не помешают ее выпуску.
Напомним, что украинскую марку "Российский военный корабль, иди нах*й" продали за пять миллионах гривен на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи".
Раньше мы писали, что на международной торговой площадке ebay украинскую почтовую марку с известной на весь мир фразой "Российский военный корабль, иди нах*й" продают по цене от 40 до 2000 долларов.