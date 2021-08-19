Украли 80 млн долларов. Еще одну биржу криптовалют атаковали хакеры

Хакеры добрались до японской криптобиржи / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Getty Images / Teera Konakan

Японская криптовалютная биржа Liquid сообщила о взломе кошельков. Биржа не назвала объемы выведенных злоумышленниками активов, но опубликовала связанные с ним адреса. Специалисты подсчитали, что хакеры вывели цифровые активы на сумму более 80 млн долларов.

Согласно ончейн-данным, на адреса злоумышленников поступило 107,3 биткоина, почти 11 млн XRP, около 9 млн TRX. Ethereum-кошелек получил 14 957 "эфиров" и токены ERC-20 на общую сумму 24,8 млн долларов, пишет Forklog.

Биржа обнародовала адреса хакерских кошельков

"Мы отслеживаем движение активов и работаем с другими биржами, чтобы заморозить и вернуть средства", – заверили в Liquid.

"Криптоограбление века"

Сумма в 80 млн долларов может показаться огромной, но буквально на днях хакеры взломали платформу Poly Network и вывели 611 млн долларов в нескольких криптовалютах. Правда, почти все средства уже вернули. Оказалось, что взлом совершил один человек, причем ради развлечения, а не ради наживы.

После взлома Poly Network предложила заплатить хакеру 500 тыс. долларов за найденную уязвимость, но тот отказался.

Это ограбление стало крупнейшей кражей цифровых активов в истории. До этого рекордной была атака на криптовалютную биржу Coincheck в 2018 году, когда хакеры украли 550 млн долларов.

Напомним, кроме того:

В начале 2018 года в Японии произошла одна из самых масштабных операций по хищению криптоактивов с момента их появления. Тогда хакеры похитили криптовалюту на 400 млн долларов.

В 2019 году хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance и украли более 40 миллионов долларов в биткоинах.

Кража криптовалюты происходит и в Украине. В 2018 году группа киберпреступников, которая базировалась в Украине, украла у инвесторов криптовалюты на 50 миллионов долларов.

Также украинцам посоветовали 3 криптовалюты для долгосрочных вложений (ни одна из них – не биткоин).

Утром 19 августа, по данным CoinDesk, биткоин торгуется по 44,65 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка главной криптовалюты опустилась ниже 840 млрд долларов.

Как изменился курс биткоина / Фото: CoinDesk

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