Вкрали 80 млн доларів. Ще одну біржу криптовалют атакували хакери

Хакери добралися до японської криптобіржі / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Getty Images / Teera Konakan

Японська криптовалютна біржа Liquid повідомила про зломі гаманців. Біржа не назвала обсяги виведених зловмисниками активів, але опублікувала пов'язані з ним адреси. Фахівці підрахували, що хакери вивели цифрові активи на суму понад 80 млн доларів.

Згідно ончейн-даними, на адреси зловмисників надійшло 107,3 біткоїна, майже 11 млн XRP, близько 9 млн TRX. Ethereum-гаманець отримав 14 957 "ефірів" і маркери ERC-20 на загальну суму 24,8 млн доларів, пише Forklog.

Біржа оприлюднила адреси хакерських гаманців

"Ми відстежуємо рух активів і працюємо з іншими біржами, щоб заморозити і повернути кошти", – запевнили в Liquid.

"Криптопограбування століття"

Сума в 80 млн доларів може здатися величезною, але буквально днями хакери зламали платформу Poly Network і вивели 611 млн доларів в декількох криптовалютах. Щоправда, майже всі кошти вже повернули. Виявилося, що злом здійснила одна людина, причому заради розваги, а не заради наживи.

Після злому Poly Network запропонувала заплатити хакеру 500 тис. доларів за знайдену уразливість, але той відмовився.

Це пограбування стало найбільшою крадіжкою цифрових активів в історії. До цього рекордною була атака на криптовалютну біржу Coincheck в 2018 році, коли хакери вкрали 550 млн доларів.

Нагадаємо, крім того:

На початку 2018 року в Японії сталася одна з наймасштабніших операцій з розкрадання кріптоактівов з моменту їх появи. тоді хакери викрали криптовалюту на 400 млн доларів.

У 2019 хакери зламали одну з найбільших криптовалютних бірж Binance і вкрали понад 40 мільйонів доларів в біткоіни.

Крадіжка криптовалюта відбувається і в Україні. У 2018 році група кіберзлочинців, яка базувалася в Україні, вкрала у інвесторів криптовалюту на 50 мільйонів доларів.

Також українцям порадили 3 криптовалюта для довгострокових вкладень (жодна з них – не біткоїни).

Вранці 19 серпня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується по 44,65 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку головної криптовалюти опустилася нижче 840 млрд доларів.

Як змінився курс біткоїну / Фото: CoinDesk

Про що ще говорять в Україні та світі 19 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сегодня":