Украину ждет очередное подорожание алкоголя: в Минэкономики назвали причину

Что будет с ценами на алкоголь в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине могут подорожать алкогольные напитки из-за утверждения обновленных минимальных розничных цен на эту продукцию.

Соответствующий проект постановления разработало и направило на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти Министерство экономики, передает agronews.ua.

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В нем говорится о том, что вследствие подорожания сырья и материалов для изготовления спиртных напитков легальные производители алкогольной продукции не могут поднять стоимость товара до экономически обоснованной.

Эта проблема возникает из-за нелегальных производителей, которые используют сырье с нелегального рынка, что позволяет им формировать предложение по минимально допустимой цене.

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По словам заместителя министра экономики Сергея Теленика, Минэкономики вместе с "Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины" на данный момент анализируют алгоритм проведения расчетов МРЦ (минимальных розничных цен) и ищут пути для его совершенствования.

Теленик также сообщил, что министерство провело совещание с представителями этого бизнеса по этому вопросу.

Ранее мы писали, что в Украине ожидается удорожание различных продуктов питания из-за сезонного фактора, газового кризиса и инфляции.

Могут вырасти цены на некоторые виды мяса, крупы и хлеб, а некоторые фрукты и овощи наоборот – подешевеют.

"Сегодня" с экспертом также разбирались, будет ли в Украине резкое подорожания гречневой крупы.