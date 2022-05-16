Украинским АЗС разрешили повысить цены: сколько теперь стоит бензин на OKKO, WOG и Shell

Теперь украинцам придется платить больше за бензин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина на уровне 33,36 грн/литр, а дизтоплива – 35,31 грн/литр. Максимальная розничная наценка составляет 6,5 грн на бензин и 7 грн на дизель. Так что в ближайшее время стоимость топлива может существенно вырасти, на некоторых АЗС она уже повысилась.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Кабмина.

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Итак, максимальная цена на обычное (не премиальное) горючее на АЗС не должна превышать:

39,86 грн за литр бензина;

42,31 грн за литр дизельного топлива

Почему Кабмин повышает цены?

Основной причиной, конечно, является война в Украине, которая в свою очередь провоцирует рост цен на европейских рынках.

Заметим, что раньше 70% горючего мы закупали в Беларуси и России, 10% приходилось на снабжение морем и еще 20% Украина производила на своих НПЗ, которые разрушил оккупант.

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Все из этих источников во время войны мы в буквальном смысле потеряли.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС?

По данным AutoRia, стоимость горючего на OKKO:

А-95+ – 39,56 грн;

А-95 – 37,68 грн;

А-92 – 37,68 грн;

ГП – 42,63 грн;

газ — 33,99 грн.

Цена на WOG:

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А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 37,68 грн;

А-92 – в наличии нет;

ГП – 42,63 грн;

газ — 34,97 грн.

Цена на Shell:

А-95+ – в наличии нет;

А-95 – 37,68 грн;

А-92 – в наличии нет;

ГП – 42,63 грн;

газ — 34,56 грн.

Что будет с ценами на бензин в Украине дальше?

Как сказал ранее в комментарии "Сегодня" директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, спрогнозировать цены на бензин в Украине – это все равно что спрогнозировать цены в мире.

Последующая стоимость топлива будет зависеть от мировых цен на нефть. Пока она нашла определенную точку опоры, а это — ориентировочно 110 долларов за баррель.

Это отметка, вокруг которой то более высокая цена, то ниже. Даже если нефть подорожает на 20%, это будет 10% удорожания бензина и дизеля. Это будет до 50 грн за литр: не 60, не 70, не 80 грн, говорит он.

Раньше мы рассказывали, как украинцы продают талоны на горючее втридорога, а также писали, почему водителям теперь не придется стоять в длиннющих очередях на АЗС.