Украинские заробитчанки в Польше: почему наши женщины с образованием ищут счастья за границей

20% мигранток получают высшее образование именно в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинки, которые работают в Польше, имеют незаконченное высшее или высшее образование. Таковых насчитывается 80%. Остальные 20% либо получают первое или второе высшее образование в Польше, либо подтверждают свой диплом.
Об этом говорится в исследовании "Пульс трудовой миграции: женский портрет", проведенном международным агентством по трудоустройству Gremi Personal.
В своей стране женщины не были малоимущими, однако своих финансовых потребностей они удовлетворить в полной мере не могли.
Кем украинки работают в Польше?
Десяток лет назад украинкам, приехавшим на работу в Польшу, предлагали физическую работу. Никто не обращал внимания на уровень их образования или профессиональный опыт.
Сегодня же наших женщин все чаще назначают на должности менеджеров, руководителей в польских компаниях, преподавателями в вузах. Многие украинки открывают собственный бизнес в Польше.
Даже если украинки начинают работу на польских фабриках и заводах, впоследствии они планируют менять работу на квалифицированную. Для этого занимаются подтверждением своего диплома или учатся в полицейских школах и университетах Польши для получения новой специальности, — говорит вице-президент Международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская.
Образование в Польше
Образование в Польше открывает все возможности для дальнейшего развития карьеры. Обучаются в соседней стране женщины всех возрастов: от 22 до 40 лет, есть и старше.
Многие украинские мигрантки учатся в школах для взрослых, так называемых полицеальных. Там есть возможность не только получить образование и сертификат о знании польского языка, но и важное преимущество для оформления документов на постоянное проживание.
Кого могут депортировать из Польши
Польские пограничники проверяют приглашение на работу в своей базе и выявляют нелегалов.
Вице-президент агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская рассказала, что основания для запрета въезда в Польшу и пребывания на ее территории следующие:
- отсутствие визы или карты побыту – разрешения на временное проживание;
- отсутствие разрешения на труд;
- реальная работа не совпадает с вакансией в приглашении.
Напомним, что средняя заработная плата в Польше достигает более 78 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что в 2022 году Польша усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством, поэтому заробитчанам, которые работают в стране нелегально, грозят штрафы, депортация и запрет на въезд в Польшу сроком до 5 лет.