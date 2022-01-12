"Украинская мечта" станет реальностью: кто сможет взять жилье в ипотеку под 5% уже в этом году

В скором времени стартует программа "Украинская мечта" / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Государственная программа "Украинская мечта" будет запущена в течение января-марта 2022 года. Она предполагает ипотеку под 5% годовых.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, продукт будет максимально простым и понятным, а стать участниками смогут все, кто получает официальные доходы.

"Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", – сказал Шурма.

Кроме этого, "Украинская мечта" предусматривает выдачу кредитов под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля, рассказал Шурма.

Планируется, что в 2022 году будет выдано около 30 тысяч ипотечных кредитов, а в дальнейшем это количество планируют увеличить до 150 тысяч в год. По словам представителя ОП, бюджетные средства используются только для старта.

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"Дальше должны заработать монетарные инструменты, то есть когда ликвидность банковского сектора, украинского или западного, начинает работать в этих продуктах. В Америке, Китае или Европе сумма таких кредитов – триллионы долларов в год", – отметил спикер.

Украинцы побили все рекорды по микрозаймам

Только за первые три квартала 2021 года украинцы набрали микрокредитов и быстрых ссуд на 49 млрд грн. Это на 261 млн больше, чем за весь 2020 год.

По данным портала "Опендатабот", количество микрокредитов стремительно растет ежегодно, и в сравнении с 2020-м оно возросло на 20%.

Растет и их средняя сумма, в 2021 году размер кредитов вырос на 11% по сравнению с 2020 годом.

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