Украинка потеряла "тысячу Зеленского" из-за предложения Monobank – что произошло

Украинка так и не смогла вернуть деньги за заказ / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Monobank пожаловалась, что из-за этого финучреждения у нее пропала так называемая "тысяча Зеленского" за вакцинацию.

Об этом женщина написала на специализированном сайте "Минфин".

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Пользовательница пишет, что после получения 1000 гривен на виртуальную карточку "єПідтримка" решила не мудрствовать и воспользоваться предложением от самого Monobank.

Женщина заказала книги на всю сумму в магазине-партнере банка и сделала она это еще 20 января.

"Пришел ответ от интернет магазина, что книг нет налицо и я попросила вернуть деньги. И с этого началось все интересное", – говорится в отзыве.

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В интернет-магазине украинке ответили, что ее заказ аннулирован и она должна обратиться в банк. В банке на это отвечают, что деньги вернуть не могут, поскольку сертификат уже использован.

"Ни тысячи, ни книг. Зачем Monobank рекомендует магазин, с которым не может решить вопрос. Или это схема? В магазин дозвониться невозможно. А банк дает ответ, что интернет-магазин не подтвердил возвращение тысячи", – рассказала женщина.

Что ответили в Monobank?

Представители банка отреагировали на жалобу и заявили, что передали этот запрос коллегам, которые свяжутся с магазином и помогут с возвратом денежных средств.

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Monobank предложил новую функцию

Соучредитель Monobank Олег Гороховский предложил своим клиентам подключить услугу, которая поможет уберечь их средства от мошенников.

Новая услуга очень похожа на "родительский контроль", когда карту несовершеннолетнего могут контролировать взрослые и устанавливать на ней лимиты.

Люди, которые не очень уверенно чувствуют себя в цифровом мире и боятся из-за этого потерять средства, могут предоставить доступ к собственным счетам своим детям или внукам, или другому лицу.

"Сегодня" раньше писали о новой услуге Monobank и "Дія" и рассказывали, какая комиссия при переводе с карты на карту в разных банках.